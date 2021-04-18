شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمين لجنة مكافحة كورونا يوضح مدى إمكانية السماح بالسفر خلال الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، على التساؤلات الكثيرة التي تطرح حول إمكانية رفع تعليق الرحلات الدولية والسماح بالسفر خارج المملكة خلال شهر مايو المقبل.

وقال التويجري خلال لقاء ببرنامج "الليوان" على قناة “روتانا خليجية”، إن قرار السماح بالسفر ينظر إلى اعتبارات كثيرة، واللجنة المعنية تدرس الجانب الصحي، وتنظر للأمر من زاوية واحدة وهي الزاوية الصحية.

وأضاف أن مرحلة السماح بالسفر خارج المملكة ستكون مرحلة سفر بحذر كما عدنا بحذر، مؤكدا أن العالم لا يزال يعج بكورونا والموضوع إذا تطلب تأجيل بيدرس ويعطى فيه قرار مباشر.