بالفيديو.. ماذا تعرف عن أقدم شجرة «حبحبوة» في جدة؟ العرفج يجيب

نشر الكاتب أحمد العرفج، فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لشجرة «حبحبوة» في جدة قال عنها إنها أقدم شجرة تقع في حي البغدادية شمال المنطقة التاريخية وعمرها من 150 إلى 200 عام.

وأوضح «العرفج» أن أمانة جدة مهتمة بهذا الموضوع وقريبًا ستكتب عن تاريخ هذه الشجرة وحكايتها عبر إعادة إحياء «حي البغدادية».

وأشار إلى أن من قام بزرعها سوداني قبل 200 عام أثناء قدومه إلى الحج على أطراف الوادي وكانت جدة داخل السور والشجرة خارجه.

واختتم بقوله إن الأمانة على لسان صالح التركي أمين محافظة جدة أخبره بأنهم سيقيمون لها احتفالًا وسيضعون عليها لوحة تحتوى على المعلومات التاريخية عنها.

يُشار إلى أن نبات الحبحبوة مغذٍ للغاية وتزود أجزاء مختلفة من النبات بكميات متفاوتة من البروتين وفيتامين ج ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والكالسيوم وفيتامين ب كما يعتبر مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.