صحة الرياض: حقنة لقاح كورونا الفارغة حدثت من ممارس صحي آسيوي وتم إيقافه

أوضحت صحة الرياض تفاصيل المقطع المتداول حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم.

وقالت صحة الرياض إن هذه الواقعة حدثت قبل شهر من قبل ممارس صحي آسيوي تابع لإحدى الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وشددت صحة الرياض على أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة؛ حيث تمت مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.