صحة الرياض تعلق على مقطع الحقنة الفارغة

أوضحت صحة الرياض أنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم، أن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.
وأكدت صحة الرياض أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، وقد تمت مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها.
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