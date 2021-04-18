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السعودية | فيديو لـ"حقنة لقاح فارغة" في الرياض.. والصحة ترد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، ملابسات المقطع المتداول لحصول أحد المواطنين على إبرة لقاح بدون دخول اللقاح في جسم المستفيد.

وقالت المديرية، في بيان لها صادر اليوم الأحد، إن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ، وقد تم مخاطبة مرجع الممارس، وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

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