السعودية اليوم / مصر تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 845 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 215.484 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.694 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 162.714 حالة .

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القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 845 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و41 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 215.484 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.694 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 162.714 حالة .// انتهى //02:07ت م0015

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