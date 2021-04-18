شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طالب يؤدون الاختبارات بتعليم الرياض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي 538.323 طالبا وطالبة يتبعون للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ «عن بعد»، اليوم.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد الوهيبي أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد.

وأشار الوهيبي إلى أن الفترة الزمنية لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 - 2.30 ظهرا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات بتخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات.

من جهة أخرى أطلقت الإدارة هواتف إرشادية تقدم خدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وذلك للرد على استفساراتهم المختلفة فيما يخص الاختبارات.