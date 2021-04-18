شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.

وقال الملك المفدى «تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.

وقال سمو ولي العهد «يطيب لي بمناسبة فوزكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، أن أبعث لكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدني أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. راجيا لكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والرقي».