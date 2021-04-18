شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يصل لـ 59 دولة ويدعم 14 قطاعا خيريا وإنسانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، أن المركز وإلى هذا اليوم وبعطاء الوطن الغالي وبدعم قيادته المعطاءة استطاع أن يصل إلى 59 دولة، والعمل من خلال أكثر من 14 قطاعا خيريا وإنسانيا لمساعدة المحتاجين والفقراء المنقطعين في شتى دول العالم، مع التركيز على البرامج ذات الأولوية القصوى، مثل الأمن الغذائي وحفر الآبار وكفالة اليتيم، وتمكين الأسر وتمكين المرأة وتمكين الطفل.

وقال د. الربيعة خلال مشاركته أمس الأول في حفل تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان: إننا بلا شك ونحن ندشن هذه الحملة المباركة للعمل الخيري والعمل الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- الذين نتعلم منهم دروس الخير والإحسان والعطاء في وطن العطاء المملكة، وبلا شك إن هذه الحملة المباركة التي أطلقتها «سدايا» ممثلة بمنصة إحسان تعكس مدى حرص المملكة على توثيق العمل الإنساني ومكننته، وأن يكون الوصول لهذا العمل متاحا وسهلا وبطريقة يسيرة وكذلك برقابة دقيقة وبموثوقية عالية.