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42 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بحفر الباطن

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الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات «تطمن» في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ42.498 مستفيدا، منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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