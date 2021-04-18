شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طني مخبوزات مجهولة المصدر غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، أمس، طني مخبوزات وحلويات، بمعمل غير مرخص وتحت الإنشاء.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني أن جولات مراقبي البلدية بإدارة صحة البيئة، ضبطت معملا غير مرخص، لإعداد المخبوزات والحلويات والتلاعب بتاريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد مجهولة المصدر بالمنشأة، مؤكدا أنه جرى على الفور إتلاف جميع الكمية، وإغلاق المنشأة لحين استكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وشدد القحطاني على عدم التهاون مع أي مخالف لم يلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة البلاغات والطوارئ عبر مركز 940.