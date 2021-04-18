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«السعودية» تتساءل «جهزتوا الشنط؟».. هكذا أجاب السعوديون

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الدمام - شريف احمد - «جهزتوا الشنط؟»، سؤال طرحته «الخطوط السعودية» عبر صفحتها على «تويتر»، معلنة بذلك عن بدء الحجز للرحلات الدولية.

ويبدو أن هذه التغريدة كان ينتظرها عشاق الرحلات، الذين تفاعلوا معها سريعًا، وكتب أحدهم «جاهزين ومحصنين واخذنا الجرعتين من أسبوعين».

وقال آخر مازحًا: «أنا بالطريق للمطار»، ونشر أحد المغردين صورة منذ آخر رحله له معلقًا: «وحشتونا فينكم من زمان، آخر رحلة لها أكثر من سنة».

وكتب أحد المغردين: «الشنطة جاهزة والتطعيمة اخذناها انتوا بس جهزوا المقاعد و التذاكر».

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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