شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تتساءل «جهزتوا الشنط؟».. هكذا أجاب السعوديون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «جهزتوا الشنط؟»، سؤال طرحته «الخطوط السعودية» عبر صفحتها على «تويتر»، معلنة بذلك عن بدء الحجز للرحلات الدولية.

ويبدو أن هذه التغريدة كان ينتظرها عشاق الرحلات، الذين تفاعلوا معها سريعًا، وكتب أحدهم «جاهزين ومحصنين واخذنا الجرعتين من أسبوعين».

وقال آخر مازحًا: «أنا بالطريق للمطار»، ونشر أحد المغردين صورة منذ آخر رحله له معلقًا: «وحشتونا فينكم من زمان، آخر رحلة لها أكثر من سنة».

وكتب أحد المغردين: «الشنطة جاهزة والتطعيمة اخذناها انتوا بس جهزوا المقاعد و التذاكر».

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.