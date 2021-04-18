شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء المتوازن وشرب المياه يقللان آلام البطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت استشاري طب العائلة بمستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالحرس الوطني الدمام د. سهى الصالح، أن البعض يظن أنهم بحاجة لكميات أكبر من السعرات الحرارية أثناء الصيام، فيبالغون باستهلاك كميات من الطعام والشراب أكثر من احتياجهم، مما يثقل على المعدة ويتسبب في إرهاقها.

وبينت أن هذا المفهوم غير صحيح، وأن احتياج الجسم أثناء الصيام أقل من احتياجه في الأيام العادية، وذلك نتيجةً لتقلص حجم المعدة وانكماشها ونقص معدل حرق الدهون مقارنة بالأيام الأخرى، والإمساك يحدث نتيجة قلة شرب الماء في فترة الإفطار، وعدم الاهتمام بالأطعمة التي تحوي الألياف، والتركيز على النشويات واللحوم.

وأضافت إن التوقف عن تناول الطعام لساعات طويلة في نهار رمضان ينتج عنه عند البعض آلام في البطن نتيجة الإكثار من تناول الطعام، خاصةً في وقت السحور، وتناول أطعمة غير صحية من أطعمة دسمة ومشروبات وحلويات، وتناول الطعام سريعاً، خصوصاً في وجبة السحور، وهذا يتسبب في مشاكل بالهضم نتيجة عدم مضغ الطعام جيداً، كما يسبب تناول كميات كبيرة من الطعام تفوق حاجة الجسم كما يقوم بعض الأشخاص بتناول الطعام في وجبة الإفطار سريعاً نتيجة الشعور بالجوع الشديد بعد صيام لفترة طويلة، إضافة إلى قلة شرب الماء، الذي قد يسبب جفافا بالجسم ويزداد الشعور بالألم.