شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % إنجازا بـ «كريم» الصدقة الجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية 70% بمشروعها مجمع الكريم السكني التجاري، ويعد صدقة جارية وأحد مشاريع الاستدامة المالية للجمعية.

وقال رئيس مجلس الإدارة شوقي المطرود: إننا نعول على هذا المشروع الكثير، ونطمح أن يتم تشغيله فور الانتهاء منه مباشرة بحول الله تعالى، وذلك لنحقق أحد أهداف آبائنا المؤسسين، الذين طمحوا بتنفيذ مثل ذلك المشروع، ليكون موردا ثابتا لمساعدة المستحقين من فقراء، وأيتام، ومحتاجين.

ولفت المطرود إلى أن المشروع مر بمراحل كثيرة، وعقبات عديدة، إلا أنه ماض نحو الإنهاء بإذن الله تعالى، متأملا من المجتمع المساهمة لإعادة ثقافة الصدقة الجارية أولا، ولمد يد العون للمستفيدين ثانيا وهم أهل لذلك.