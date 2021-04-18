شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معدات نهل رمال بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية جنوب حفر الباطن وبالمشاركة مع الجهات الأمنية معدات مخالفة لتعليمات نهل الرمال داخل وخارج الأحياء السكنية بالمحافظة. وواصلت البلدية وبالمشاركة مع الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا على عدد من المنشآت التجارية.

فيما أمانة حفر الباطن تابعت الأعمال اليومية لفرق الرش والإصحاح البيئي، الذي تنفذه، إدارة النظافة العامة. وكثفت إدارة الخدمات العمل على معالجة وإصلاح الأرصفة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية لشوارع السعيرة والقرى التابعة لها التشوه البصري. وواصلت إدارة صحة البيئة ببلدية السعيرة جولاتها الميدانية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وكذلك بتفعيل تطبيق «توكلنا» كإثبات الحالة الصحية للمتسوقين، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.