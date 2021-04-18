شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» و«الفحص الحراري» شرطان لأداء اختبارات الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الاختبارات النهائية للعام الجامعي 1442هـ، بعدد من جامعات المنطقة الشرقية، التي تجرى عن بُعد بجامعة حفر الباطن فيما عدا المقررات العملية والسريرية في الكليات الصحية حضوريا، فيما تؤدى بجامعتي الإمام عبدالرحمن بن فيصل والملك فيصل حضوريا وسط إجراءات احترازية.

وشدد رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، على ضرورة الالتزام بالتعليمات النظامية الوقائية، ومنها التحقق عن طريق تطبيق «توكلنا»، بعدم السماح للمصابين بالحضور، وتحديد مواعيد أخرى لاختبارهم بعد شفائهم -بإذن الله-، كما أوضح أن الجامعة مددت عدد أيام الاختبارات، وزادت عدد الفترات إلى 4 فترات.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، م. طفيل اليوسف، أن الجامعة وكل منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة واللجان العاملة ملتزمون بأهمية قياس درجة الحرارة للجميع وعدم السماح لمَنْ تصل درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية وأكثر من الدخول، ولمَنْ لديه أعراض تنفسية «سعال، كحة». لافتا إلى أنه ستتم أسئلة الاختبار على الكراسي قبل دخول الطلاب وتسجيل حضورهم عن طريق المراقب.

وقدم المستشار التربوي رائد المطير عددا من الرسائل التربوية، التي يجب الالتزام بها ومنها استحضار النية في طلب العلم، والنوم الكافي قبل الاختبارات والبعد عن السهر، والثقة بالنفس والمذاكرة الجيدة وتنظيم الوقت والأكل المتوازن.

ولفت إلى أهمية الجلوس السليم على الكرسي وتجهيز الأدوات المطلوبة قبل الاختبار، وتهيئة الجو المناسب والبعد عن الإزعاج والتأني وفهم السؤال والمراجعة قبل الإرسال.