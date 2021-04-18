شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف الأمهات بفوائد الرضاعة الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مستشفى القيصومة العام حملة «الرضاعة الطبيعية» تحت الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وهي من ضمن الحملات المقررة من وزارة الصحة تم من خلالها تثقيف المستفيدات بفوائد الرضاعة الطبيعية وطرق زيادة الحليب وعلامات الجوع التي يظهرها الطفل، إضافة لتوزيع مطويات خاصة بالحملة.

وبلغ عدد المستفيدات من الأمهات أكثر من 64 مستفيدة. كما تم تعريف المستفيدات بخدمة «أولوية» التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، والتي تشمل كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم 75 سنة، وتم من خلالها أخذ اللقاح من غير موعد مسبق عن طريق تطبيق «صحتي».