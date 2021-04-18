شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل تدريبية حول التنبيب القصبي الرغامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت لجنة تحسين الطوارئ بشبكة الخدمات الصحية الطرفية، ورش عمل تدريبية لأطباء المنشآت الطرفية في تجمع الشرقية الصحي، حول التنبيب القصبي الرغامي، وذلك بحضور عدد من أطباء مستشفى بقيق العام، ومستشفى رأس تنورة وصفوى العام، ومستشفى سلوى العام.

من جانب آخر، لفت تجمع الشرقية الصحي، إلى تصنيف مركز صحي القرية العليا كمركز صحي متميز على مستوى المراكز التابعة لوزارة الصحة، وذلك ضمن مسار مبادرة المراكز الصحية المتميزة لشهر مارس من عام 2021م، نظير تميّز كوادره وعطائهم المستمر.