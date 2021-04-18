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ورش عمل تدريبية حول التنبيب القصبي الرغامي

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الدمام - شريف احمد - نظمت لجنة تحسين الطوارئ بشبكة الخدمات الصحية الطرفية، ورش عمل تدريبية لأطباء المنشآت الطرفية في تجمع الشرقية الصحي، حول التنبيب القصبي الرغامي، وذلك بحضور عدد من أطباء مستشفى بقيق العام، ومستشفى رأس تنورة وصفوى العام، ومستشفى سلوى العام.

من جانب آخر، لفت تجمع الشرقية الصحي، إلى تصنيف مركز صحي القرية العليا كمركز صحي متميز على مستوى المراكز التابعة لوزارة الصحة، وذلك ضمن مسار مبادرة المراكز الصحية المتميزة لشهر مارس من عام 2021م، نظير تميّز كوادره وعطائهم المستمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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