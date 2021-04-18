شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. 250 ألفا بـ«المتوسط» و«الثانوي» يؤدون الاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي 250716 طالبا وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمنطقة الشرقية، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الثاني «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، فيما أنهت إدارة تعليم المنطقة كل استعداداها لانطلاقة الاختبارات وسط منظومة خدمية تقنية متقدمة تقدمها 1819 مدرسة.

تعليم الأحساء

ويبدأ 101367 طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في تعليم محافظة الأحساء اليوم، اختباراتهم النهائية «عن بُعد» للعام الدراسي 1442هـ، في وقت يواصل 119009 طلاب وطالبات في المرحلة الابتدائية أداء اختباراتهم عن بُعد، التي بدأوها الثلاثاء الماضي.

قاعة افتراضية

وكشف لـ«اليوم» المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن إطلاق تعليم الشرقية قاعة افتراضية تجمع المتخصصين في الشأن التعليمي والتربوي والتقني من المشرفين والمشرفات لتكون بمثابة الدعم والمساندة لمدارس المنطقة والرد على الاستفسارات، التي ترد من المدارس فيما يتعلق بأداء الاختبارات ومعالجة أية تحديات تقنية ووضع البدائل والخيارات.

تقويم ومعالجة

وأشار الباحص إلى أن تنفيذ 1200 زيارة إشرافية من أصل 2800 مقرر تنفيذها على مدارس المنطقة عبر منصة «مدرستي»، وكذلك حضوريا للمدارس. وألمح إلى أن خطة الاستعداد والتهيئة في تعليم المنطقة الشرقية بنيت على 3 محاور رئيسة بدءاً من المحور الأول في استكمال عمليات التقويم ومعالجة الفاقد التعليمي لطلاب وطالبات المراحل التعليمية والعمل على إنهاء المناهج الدراسية لبقية المراحل التعليمية والعمل على إعداد أسئلة الاختبارات والتهيئة بعمل اختبارات قصيرة عبر المنصة أو إرسال روابط تجريبية حتى يستعد الطلاب والطالبات لأداء الاختبار واستكمال تقويم الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام «نور».

إرشادات وتوجيهات

ولفت إلى المحور الثاني والمتمثل في إعداد إرشادات وتوجيهات، ومواد تثقيفية تتضمن آلية استعدادات الميدان لتنفيذ الاختبارات النهائية، ووضع إطار عام لسير العملية التعليمية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة من وزارة التعليم، إضافة إلى العمل على إيجاد خطط علاجية للطلاب والطالبات بما يشمل جميع المواد الدراسية. فيما يركز المحور الثالث على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات من خلال توجيه إرشادات تثقيفية للتعامل مع قلق الاختبارات إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الإشرافية للمدارس للدعم والمساندة.

حصص إثرائية

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى استمرار تنفيذ الحصص الإثرائية لمعالجة الفاقد التعليمي للمواد الدراسية للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، واستمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات للفصل الدراسي الثاني.

أهلية ودولية

وأوضحت مدير إدارة الإعلام والاتصال في تعليم الأحساء فاطمة الراجح أن عدد المدارس الحكومية والأهلية والدولية وتعليم الكبار في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات التابعة لإدارة تعليم الأحساء يبلغ عددها 435 مدرسة، منها 244 مدرسة للمرحلة المتوسطة بنين وبنات، يدرس بها 53951 طالباً وطالبة، و191 مدرسة للمرحلة الثانوية للبنين والبنات يدرس بها 47416 طالباً وطالبة.