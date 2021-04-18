صحة الرياض: فيديو حصول مواطن على إبرة اللقاح خارج الجسم قديم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت صحة الرياض بأن المقطع المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم، يعود لواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض

اتخاذ الإجراءات اللازمة:

وأضافت في بيانها: تم إيقاف الممارس الصحي في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

فتح تحقيق عاجل:

وشددت صحة الرياض على أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة، حيث تمت مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لإتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.

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