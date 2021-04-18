الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض حتى السادسة صباحًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة السادسة صباحًا.

طقس اليوم:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

شارك الخبر