اخبار السعوديه

جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ

يحتوي على عدّة مرافق داخلية وخارجية

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة


توافد المصلون بقرى جوف آل الشواط، التابع لمحافظة أحد رفيدة، على جامع عثمان بن عفان لأداء الصلوات الخمس والتراويح تحت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس .

وتأسس الجامع عام 1441هـ، وتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان بأيام.

يسع لـ400 مصلٍّ:

ويتسع الجامع لـ400 مصلٍّ، ويحتوي على مصلى للنساء ودورات مياه للرجال والنساء ومصلى للجنائز ومغسلة للموتى من الرجال والنساء، كذلك ملحق مخصص لسكن المؤذن، كما يوجد مواقف للسيارات من الجهتين الشرقية والغربية للمسجد تسع لقرابة 160 سيارة، مع وجود شارعين من الجهة الشمالية والجنوبية تخدم الجامع في تسهيل الحركة المرورية للمركبات أثناء توافد المصلين للصلاة، ولكون الجامع يقع على الطريق الرئيسي والعام لجوف آل الشواط.


شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا