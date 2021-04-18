جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

توافد المصلون بقرى جوف آل الشواط، التابع لمحافظة أحد رفيدة، على جامع عثمان بن عفان لأداء الصلوات الخمس والتراويح تحت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتأسس الجامع عام 1441هـ، وتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان بأيام.