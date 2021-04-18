جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ

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شكرا لقرائتكم جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامع عثمان بن عفان في جوف آل الشواط يستقبل المصلين بسعة 400 مصلٍّ
يحتوي على عدّة مرافق داخلية وخارجية
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
توافد المصلون بقرى جوف آل الشواط، التابع لمحافظة أحد رفيدة، على جامع عثمان بن عفان لأداء الصلوات الخمس والتراويح تحت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتأسس الجامع عام 1441هـ، وتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان بأيام.
يسع لـ400 مصلٍّ:
ويتسع الجامع لـ400 مصلٍّ، ويحتوي على مصلى للنساء ودورات مياه للرجال والنساء ومصلى للجنائز ومغسلة للموتى من الرجال والنساء، كذلك ملحق مخصص لسكن المؤذن، كما يوجد مواقف للسيارات من الجهتين الشرقية والغربية للمسجد تسع لقرابة 160 سيارة، مع وجود شارعين من الجهة الشمالية والجنوبية تخدم الجامع في تسهيل الحركة المرورية للمركبات أثناء توافد المصلين للصلاة، ولكون الجامع يقع على الطريق الرئيسي والعام لجوف آل الشواط.
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