“وزارة المالية السعودية” خطوات التسجيل في العوائد السنوية 1442

سجل بالعوائد السنوية بوزارة المالية السعودية، والتي من خلالها سوف تستفاد من جميع خدمات الدعم التي قد توفرها السلطات الحكومية بالمملكة العربية السعودية لمواطنيها، وهي عبارة عن دخل سنوي يخصص للمواطن السعودي وشيخ القبيلة، ويطق عليها أيضا عوائد المناخ وهي تصرف بنهاية السنة الميلادية.

ويرجع تأسيس تلك العوائد للملك عبد العزيز آل سعود، ويوفر من خلالها الرعاية الاجتماعية لمجموعة كبيرة من الفئات المجتمعية التي تستحق لهذا الدعم، وفي التالي لعهده قد تأسست لجنة تابعة لوزارة المالية لإدارة تلك العوائد، وهي تهدف لتوفير كافة الخدمات اللازمة لمن يستفيد من عوائدها وتختص وزارة المالية بالصرف.

كيفية التسجيل بالعوائد السنوية

هناك عدد من الخطوات التي يستطيع المواطن الذي يرغب في التسجيل بتلك العوائد القيام بها، ومن ثم الاستفادة بأي خدمة تتعلق بالدعم وهناك موقع إلكتروني مخصص لذلك وكل ما عليك هو القيام بالأتي:

سجل دخولك على الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية. ثم يضغط على عبارة تسجيل الدخول بعد ذلك، وينقر على المنصة الخاصة بالأفراد وحدد من الخيارات التي أمامك التسجيل. اكتب بياناتك الشخصية، وعنوانك الوطني، ودون المعلومات المتعلقة بدخلك. ادخل رقم الحساب البنكي الخاص بك. يرفق أي مستند يطلب منك، وينقر على التسجيل. عندما تصلك الكلمة المؤقتة سيكون حسابك قد تم تفعيله على البوابة. عند استيفائك لجميع البيانات السابقة سيكون قد تم التسجيل الرسمي للحصول على الدعم.

الرابط الخاص بالتسجيل على عوائد وزارة المالية السنوية

حيث وضعت وزارة المالية السعودية رابط رسمي هنا يمكن للمواطن الذي يرغب في الحصول على الدعم ومتى توافرت فيه الشروط المطلوبة تسجيل دخوله عليه وإرفاق كافة الأوراق الرسمية التي قد تطلب منه، ويأتي تلك الإجراء لأهمية الدعم النقدي المخصص بتلك الخدمة لمجموعة كبيرة من المستحقين له.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية

استعلم عن العوائد السنوية من خلال بوابة الوزارة المالية السعودية حيث سيتم شرح طريقة الاستعلام من خلال الفيديو التالي: