شكرا لقرائتكم خبر عن 5500 طن تبريدي إلى أروقة الحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أضافت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٥٥٠٠ طن تبريدي لتلطيف الأجواء في الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة، و ذلك باستخدام ٣٢ وحدة مناولة هواء خاصة من أجياد.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي أن الرئاسة وفرت أنظمة إضافية تعمل على تبريد أجواء الحرم المكي الشريف خلال فترة الموسم وتتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بعدة مناطق، منها مبنى المطاف ودور الصحن والدور الأول والميزانين.

يشار إلى أن منظومة التبريد الخاصة بالحرم المكي الشريف تضخ ما يتجاوز ١٦٠ ألف طن من التبريد داخل أروقة الحرم، من خلال واحدة من أكبر منظومات التبريد المتخصصة في العالم والتي تعمل على ضخ الهواء النقي من خلال أنابيب تربط محطات التبريد بالحرم المكي في خط يبلغ طوله قرابة كيلو ونصف، وتعمل على الوصول بدرجه البرودة قبل ضخها إلى ٤ درجات مئوية.