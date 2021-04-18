شكرا لقرائتكم خبر عن «تراحم» جدة في «غينيس»: 65 محاميا ومحامية قدموا 680 خدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» اسمها ضمن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، عبر مبادرة افتراضية شارك بها أكثر من 65 من المحامين والمحاميات المتطوعين الذين قدموا 680 خدمة لمستفيدي «تراحم» من السجناء، منها 554 قضية تم إغلاقها، و32 قضية يتم العمل عليها حالياً، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة ومستفيديها خلاف الاستشارات القانونية وكتابة المذكرات.

وتشارك 12 جهة حكومية في تمثيل مجلس لجنة تراحم، في حين تقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) 11 خدمة تتمثل في الرعاية الأساسية كخدمات طبية وسكنية ومالية ورعاية أولية، إضافة إلى خدمات العناية الأسرية ممثلة في الترابط الأسري والتأهيل والإرشاد النفسي والقبول المجتمعي وتنمية المهارات الحياتية يضاف لها خدمات تنمية القدرات كالتعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال.

وأوضح المدير التنفيذي لـ«تراحم» بمحافظة جدة وليد الأحمدي، أن تحقيق «تراحم» لهذه الجائزة العالمية تأتي في إطار مبادراتها ومشاريعها الاجتماعية ذات القيمة المضافة على العمل الخيري والتطوعي، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يتزامن مع انطلاق حملة «نتراحم معهم» لدعم ومساندة أسر السجناء.

وأوضح رئيس لجنة المحامين في «تراحم» المستشار القانوني أشرف السراج، أن دخول لجنة تراحم في جدة موسوعة غينيس للأرقام القياسية جاء لوجود نحو 65 محاميا ومحامية من المتطوعين للترافع عن السجناء والموقوفين مجانا، معلناً اعتزام اللجنة تكريمهم قريبا لدورهم في متابعة القضايا الواردة للجنة.

وذكر السراج أن لجنة المحامين المتطوعين قدمت أكثر من 680 خدمة ما بين استشارة قانونية أو ترافع عن موقوفين أو إعداد مذكرات جوابية للمحاكم خلال العام، وواصلوا جهودهم خلال جائحة كورونا عن بعد يقدمون المشورة القانونية ويعدون اللوائح ويتطوعون للترافع عن السجناء من غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة.

وأكد أن محامي ومحاميات اللجنة أسهموا في إطلاق عشرات الحالات من خلال المتابعات مع المحاكم والسجون والنيابة.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة أحمد الحمدان، أنهم انفردوا عالميا بعدد كبير من القضايا التي تطوعوا للترافع عنها، لافتا إلى أن «تراحم» طبقت منظومة من البرامج التي ركزت على 3 فئات وهي السجناء، والمفرج عنهم، وبرامج وجهت إلى أسر السجناء.