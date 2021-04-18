شكرا لقرائتكم خبر عن «الخيريات» تشهد تسابقاً محموماً بين السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسابق السعوديون منذ دخول الشهر الفضيل نحو الأعمال الخيرية والبذل بسخاء من أجل تفريج كربات الآخرين في مشهد جسد تلاحم المجتمع وترابط أواصره.

وحازت الحملات الخيرية التي قام ويقوم بها بعض مشاهير السوشيال ميديا على إعجاب الكثيرين لاسيما تلك التي قادها أحدهم وتمكن مع متابعيه من سداد إحدى الفواتير في منصة «فرجت» بمبلغ أكثر من 3 ملايين ريال، واستطاع المتابعون سداد الفاتورة في 12 ساعة، ووجدت الحملة تحديداً إشادة الكثيرين. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حملات مماثلة لآخرين للمساهمة مع متابعيهم في سداد المبالغ المالية في منصة إحسان الخيرية، وهي الجهة الرسمية المخصصة للتبرع في المملكة وتمكن العديد من سداد كامل مستحقات بعض المشاريع التي عرضت في إحسان.

كما نالت منصة جود الإسكان نصيبها من الحملات التي احتشد أهل الخير للمشاركة فيها، وتنادى رواد منصات التواصل الاجتماعي والمشاهير للمساهمة فيها، وشهدت المنصة إقفال العديد من الحالات كحاجة توفير السكن أو سداد الإيجار أو غيرهما، ويحق للقارئ أن يبدي دهشته وإعجابه إذا علمنا أن مجموع المساهمات في هذه المنصة تجاوز 400 مليون ريال، ما يشير بوضوح إلى كثرة فاعلي الخير والمساهمين فيه ممن تهمه لحمة هذا البلد وزيادة الترابط بين أهله ومواطنيه.