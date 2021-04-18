شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: سأتلقى اللقاح لألحق بالتهجد في المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم يدر بخلد الشاب رائد المولد أنه قد يعيش رمضان في المدينة المنورة دون زيارة المسجد النبوي الشريف، أو الحرمان من التفاصيل الشعبية المتعارفة في رمضان، والمتمثلة بالزيارات، وإقامة سفر الإفطار الجماعية، وحضور الفعاليات المقامة في الساحات الشعبية من بعد صلاة التراويح بالتزامن مع الشهر الكريم. وأوضح المولد الذي التقته "الخليج 365" بجوار مسجد قباء أن العام الماضي كان استثنائيًا في كل شيء من ناحية منع التجول، واقتصار الصلاة في المسجد النبوي على منسوبيه، وإغلاق المساجد وغيرها من الأمور التي أفقدت الناس حلاوة الشهر الكريم، مُعزياً عدم قدرته على الذهاب للمسجد النبوي هذا العام لتأخره في الحصول على اللقاح عكس والده الذي تلقاه في وقت مبكر.

وأكد المولد أنه سيبادر بالتسجيل باللقاح ليتمكن من زيارة المسجد النبوي بعد التحصين وعيش روحانيات الشهر الكريم حتى في ظل وجود الجائحة.