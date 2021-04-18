عبوات جاهزة لماء زمزم توزع على قاصدي المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل جائحة كورونا وحرصا على سلامة قاصدي المسجد، تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها توزيع عبوات خاصة بماء زمزم المبارك على المصلين والزوار، عوضا عن حافظات الماء المعمول بها ما قبل الجائحة. وظهرت مشاهد مختلفة لتوزيع ماء زمزم بالمسجد النبوي، ومنها حافظات محمولة على الظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم لسقيا المصلين في المسجد النبوي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها، والتي شملت منع استخدام الأكواب البلاستيكية حفاظا على سلامة المصلين والزائرين، واستبدال ذلك بتوزيع آلاف عبوات ماء زمزم يوميا على قاصدي المسجد النبوي.



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