تسجيل 948 إصابة بكورونا وشفاء 775 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية. وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 948 حالة مؤكدة وتعافي 775 حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 404,054 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 387,795 حالة. ‏





إجمالي الإصابات: 404,054 حالة



حالات التعافي: 387,795 حالة



إجمالي الوفيات: 6810 حالة



إصابات جديدة: 948 حالة



حالات شفاء جديدة: 775 حالة



الحالات النشطة: 9449 حالة



حالة حرجة: 1018 حالة



الوفيات الجديدة: 9 حالات



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