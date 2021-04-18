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5500 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - لضمان سلامة الطائفين حرصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على تعقيم صحن المطاف بآلات حديثة متطورة يوميا قبل صلاة المغرب، كما وفرت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم باستخدام 32 وحدة مناولة هواء، 5500 طن تبريدي من شيلرات أجياد؛ بحيث تتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بمناطق عدة بمبنى المطاف، ومنها دور الصحن والدور الأول والأول ميزانين، تأكيدا على جاهزية وأهلية المناطق المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة، بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام ويواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام.

من جهة ثانية تشرف إدارة الساحات بالمسجد الحرام على توزيع 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميا، تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

من أعمال الرئاسة خلال رمضان المبارك:


  • تلطيف أجواء مبنى المطاف
  • باستخدام 32 وحدة مناولة هواء
  • 5500 طن تبريدي من شيلرات أجياد
  • تجنيد أكثر من 100 موظف
  • لمتابعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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