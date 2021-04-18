5500 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام

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وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة، بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام ويواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام.
من جهة ثانية تشرف إدارة الساحات بالمسجد الحرام على توزيع 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميا، تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.
من أعمال الرئاسة خلال رمضان المبارك:
- تلطيف أجواء مبنى المطاف
- باستخدام 32 وحدة مناولة هواء
- 5500 طن تبريدي من شيلرات أجياد
- تجنيد أكثر من 100 موظف
- لمتابعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام
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