شكرا لقرائتكم خبر 5500 طن تبريدي إضافية لتلطيف الأجواء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان سلامة الطائفين حرصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على تعقيم صحن المطاف بآلات حديثة متطورة يوميا قبل صلاة المغرب، كما وفرت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع أنظمة إضافية تعمل على تلطيف أجواء مبنى المطاف خلال فترة الموسم باستخدام 32 وحدة مناولة هواء، 5500 طن تبريدي من شيلرات أجياد؛ بحيث تتيح تلك الأنظمة تلطيف الهواء بمناطق عدة بمبنى المطاف، ومنها دور الصحن والدور الأول والأول ميزانين، تأكيدا على جاهزية وأهلية المناطق المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة، بهدف توفير بيئة تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام ويواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام.

من جهة ثانية تشرف إدارة الساحات بالمسجد الحرام على توزيع 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميا، تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

من أعمال الرئاسة خلال رمضان المبارك:

