شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح جبل النور والبدء في تطوير 5 مواقع تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سيعاد فتح جبل النور (غار حراء) أمام الزوار خلال هذا العام 2021، إضافة إلى المركز الثقافي الذي يضم معرض الوحي، ومتحف القرآن الكريم، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تطوير مساري الصعود إلى جبل النور وثور، وتوفير الخدمات على طولهما، إضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة للزوار.

وأشارت عبر حسابها على شبكة التواصل «تويتر»، إلى أنه سيتم البدء بأعمال تطوير 5 مواقع تاريخية أخرى هذا العام والعام المقبل في مكة، وهي: العقبة، عين زبيدة، جبل ثور، بئر ذي طوى، منطقة الحديبية.

واستضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سابقا، الزيارة الميدانية للجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، لعدد من المواقع الأثرية في مكة والمشاعر المقدسة، بحضور رئيس اللجنة نائب وزير الثقافة حامد فايز، يرافقه أعضاء اللجنة، وتهدف الهيئة من استضافة الزيارة إلى إطلاع اللجنة على سير عمل مشاريع المواقع التاريخية القائمة.

المواقع التاريخية المستهدفة:

جبل النور (حراء)







4 كلم عن المسجد الحرام



مساحة التطوير: 67,107 م2



بدء التشغيل: 2021



المركز الثقافي بجبل النور:





4 كلم عن المسجد الحرام



مساحة التطوير: 67,107 م2



مرافق المشروع





مركز الزوار



متحف القرآن الكريم



معرض الوحي



طريق الصعود إلى الغار



المرافق التجارية



الخدمات



منطقة العقبة





شهدت بيعتي العقبة «الأولى» و»الثانية» قبل الهجرة النبوية



بنى فيها أبوجعفر المنصور مسجد البيعة سنة 144هـ



4 كلم عن المسجد الحرام



مساحة منطقة التطوير: 20,000 م2



البدء بأعمال التطوير: 2021م



عين زبيدة





بنيت سنة 186هـ بأمر من زبيدة بنت جعفر بن المنصور؛ لسقاية الحجاج والمعتمرين والمقيمين



امتداد مسار العين: 30 كلم



مساحة منطقة التطوير: 84,000 م



البدء بأعمال التطوير: 2022م



جبل ثور





يضم الغار الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء الهجرة إلى المدينة



4 كلم عن المسجد الحرام



مساحة منطقة التطوير: 127,929 م2



البدء بأعمال التطوير: 2022م



بئر ذي طوى





البئر التي بات عندها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من مائها، قبل دخول مكة



1.5 كلم عن المسجد الحرام



البدء بأعمال التطوير: 2022م



منطقة الحديبية