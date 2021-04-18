شكرا لقرائتكم خبر إعادة فتح جبل النور والبدء في تطوير 5 مواقع تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت عبر حسابها على شبكة التواصل «تويتر»، إلى أنه سيتم البدء بأعمال تطوير 5 مواقع تاريخية أخرى هذا العام والعام المقبل في مكة، وهي: العقبة، عين زبيدة، جبل ثور، بئر ذي طوى، منطقة الحديبية.
واستضافت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سابقا، الزيارة الميدانية للجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، لعدد من المواقع الأثرية في مكة والمشاعر المقدسة، بحضور رئيس اللجنة نائب وزير الثقافة حامد فايز، يرافقه أعضاء اللجنة، وتهدف الهيئة من استضافة الزيارة إلى إطلاع اللجنة على سير عمل مشاريع المواقع التاريخية القائمة.
المواقع التاريخية المستهدفة:
جبل النور (حراء)
- 4 كلم عن المسجد الحرام
- مساحة التطوير: 67,107 م2
- بدء التشغيل: 2021
المركز الثقافي بجبل النور:
- 4 كلم عن المسجد الحرام
- مساحة التطوير: 67,107 م2
مرافق المشروع
- مركز الزوار
- متحف القرآن الكريم
- معرض الوحي
- طريق الصعود إلى الغار
- المرافق التجارية
- الخدمات
منطقة العقبة
- شهدت بيعتي العقبة «الأولى» و»الثانية» قبل الهجرة النبوية
- بنى فيها أبوجعفر المنصور مسجد البيعة سنة 144هـ
- 4 كلم عن المسجد الحرام
- مساحة منطقة التطوير: 20,000 م2
- البدء بأعمال التطوير: 2021م
عين زبيدة
- بنيت سنة 186هـ بأمر من زبيدة بنت جعفر بن المنصور؛ لسقاية الحجاج والمعتمرين والمقيمين
- امتداد مسار العين: 30 كلم
- مساحة منطقة التطوير: 84,000 م
- البدء بأعمال التطوير: 2022م
جبل ثور
- يضم الغار الذي أوى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أثناء الهجرة إلى المدينة
- 4 كلم عن المسجد الحرام
- مساحة منطقة التطوير: 127,929 م2
- البدء بأعمال التطوير: 2022م
بئر ذي طوى
- البئر التي بات عندها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من مائها، قبل دخول مكة
- 1.5 كلم عن المسجد الحرام
- البدء بأعمال التطوير: 2022م
منطقة الحديبية
- شهدت اتفاق صلح الحديبية بين المسلمين ومشركي قريش في عام 6 للهجرة
- تبلغ مساحة التطوير 37 ألف م2 تقريبا
- 24 كلم عن المسجد الحرام
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