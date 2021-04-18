ضبط معمل بالشرقية يتلاعب بتاريخ الصلاحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملة تفتيشية للمراقبين الصحيين نفذتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة المنطقة والدفاع المدني، على المنشآت التجارية والغذائية والمطاعم والأسواق المركزية، ومحال بيع اللحوم وغيرها، عن ضبط طنين من المخبوزات والحلويات المعدة للبيع بأحد المعامل غير المرخصة وتحت الإنشاء، مؤكدة أن مراقبي إدارة صحة البيئة ومن خلال الجولات التفتيشية المكثفة، ضبطت معملا غير مرخص يعد المخبوزات والحلويات والتلاعب بتاريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد مجهولة المصدر بالمنشأة، وعلى الفور أتلفت جميع الكمية، وأغلقت المنشأة لحين استكمال باقي الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف. وشددت الأمانة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ممن لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة البلاغات والطوارئ عبر مركز 940 لمعالجتها.



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