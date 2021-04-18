ضبط معمل بالشرقية يتلاعب بتاريخ الصلاحية

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وشددت الأمانة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين ممن لم يلتزموا بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة البلاغات والطوارئ عبر مركز 940 لمعالجتها.
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