شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض" توضح ملابسات فيديو "حقنة اللقاح الفارغة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، ملابسات المقطع المتداول لحصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم.

وقالت المديرية، في بيان، إن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الأسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وقد تم مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.