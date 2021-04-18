شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي قصة عمله في مطعم أثناء دراسته في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، قصة عمله في إحدى المطاعم لمدة أسبوع أثناء دراسته في أمريكا.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال لقاء في برنامج "المسار" على "قناة السعودية" إن صديق له كان يعمل في مطعم بجورج تاون، وحدث له ظرف طارئ أضطره للسفر للقاء والديه.

وأَضاف أن صديقه طلب منه أن يعمل مكانه في المطعم لمدة أسبوع حتى لا يفقد وظيفته، مشيراً إلى أن التجربة كانت جيدة بالنسبة له وتعرف خلالها كيفية التعامل مع الناس بصفة عامة.