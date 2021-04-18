شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التويجري" يكشف تعليمات ولي العهد للجنة مكافحة "كورونا" بداية الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ترأس بنفسه الكثير من منصات اتخاذ القرار المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال التويجري خلال لقاء ببرنامج "الليوان" على "روتانا خليجية"، إن توجيهات ولي العهد للجنة كانت ألا تخضع قراراتها للموازنات، بل أن تأخذ سلامة الإنسان وصحة المجتمع، دون النظر للمكاسب والخسائر المادية.

وأشار إلى أن لجنة إجراءات مكافحة كورونا عملت على كيفية منع الوباء من الوصول المملكة، وبناء الخبرة ليستوعب القطاع الخاص ما قد يواجهه من احتمالات مثل النظام الصحي الإيطالي الذي انهار، وأيضا سلامة مواطنينا السعوديين خارج المملكة.