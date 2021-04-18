شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تعلق على فيديو لممرض يضع حقنة "لقاح كورونا الفارغة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقبت مصدر مطلع في وزارة الصحة، على مقطع الفيديو المنتشر لممرض وهو يضع "حقنة فارغة" في ذراع أحد المراجعين؛ بدلًا من إعطائه لقاح "كورونا".

وأوضح المصدر أن الوزارة تتحق من صحة مقطع مرئي، يزعم حقن أحد المستفيدين في مركز لقاح كورونا بحقنة فارغة، وسيصدر توضيح من الوزارة خلال الساعات المقبلة، بحسب "اليوم".

وأشار:"الجرعة لا يمكن إعادتها إلى العبوة، بعد سحبها، كما أنه لا يمكن إعادة بيعها، لأنه لم يتم السماح بالاستخدام التجاري للقاح في كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة"