العواصف الترابية تعاود نشاطها.. وكراني يوضح المناطق المتأثرة

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني معاودة العواصف الترابية لنشاطها على جدة، محذرًا من انعدام الرؤية.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال كراني: إنها عواصف ترابية، وليست أتربة مثارة.. عاودت العواصف التربية نشاطها على جدة خاصة شمالها.. احذروا انعدام الرؤية.

وفي سياق ذي صلة، توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": بمشيئة الله تعالى؛ سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

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