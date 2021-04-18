حفيد ملك وابن قائد.. وسم عبدالعزيز بن محمد بن سلمان يتصدر «تويتر»

تصدر وسم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسط دعوات وتهانٍ مقرونة بصادق الدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بمناسبة مولوده الجديد الذي أسماه على اسم جده الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وتمنى المتابعون والمغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن يجعله الله من مواليد السعادة وأن يرزق سمو ولي العهد ببره، وأن يجعله الله من عباده الصالحين.

وكان من أبرز المباركين لسمو ولي العهد على مولوده السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، والذي كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أبارك لولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير #محمدبنسلمان المولود الجديد عبدالعزيز جعله الله من مواليد السعادة". مرفقًا معها صورة لولي العهد.

كما غرد الأمير محمد بن سلطان آل سعود، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه عبدالعزيز، جعله الله من مواليد السعادة.

كما هنأ مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر، ولي العهد عبر تغريدة قائلًا: "اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان"، مضيفًا: "اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما".

وكان الأمير سعود بن سلمان سمو ولي العهد بقدوم الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان قد هنا ولي العهد معبرًا عن أمنياته في أن «يجعله الله من مواليد السعادة ويبارك الله فيه ويجعله قرة عين لوالديه».

وقال الأمير سعود بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرفع أسمى آيات التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بقدوم مولود سمو سيدي ولي العهد الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سلمان جعله الله من مواليد السعادة وبارك الله فيه جعله قرة عين لوالديه».

وهنأت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة ملاك الحسيني سمو ولي العهد بقدوم المولود عبدالعزيز بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائلة: أشرقت الدنيا بقدومك، حفيد ملك وابن قائد، على اسم جدك الباني الموحد، من مواليد السعادة والمجد، حفظك الله سيدي سمو ولي العهد، بورك لكم في الموهوب، وشكرتم الواهب، تهنئة وطن لقائد عظيم علم السعودية أيدٍ مطوية».

وقال الشاعر السعودي والمشرف العام على جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي ناصر القحطاني: أصدق التهاني لسمو #وليالعهدالأميرمحمدبنسلمان حفظه الله بمناسبة قدوم المولود #عبدالعزيزبنمحمدبن_سلمان، جعله الله من مواليد السعادة وأقرّ به أعين والديه وأنبته نباتًا حسنًا».

فيما قالت مواطنة سعودية تدعى حنان عبدالله، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الشعب السعودي كافة يبارك لسيدي ولي العهد الأمير #محمدبنسلمان بمناسبة قدوم مولودة (عبدالعزيز) جعلة الله قرة عين لوالديه.. #عبدالعزيزبنمحمدبنسلمان».

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