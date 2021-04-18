انتحال الشخصية والتزوير يلاحقان سماسرة اعتمرنا

مع حلول شهر رمضان وزيادة الإقبال على أداء العمرة، نشط سماسرة وانتهازيون وواصلوا تقديم عروضهم عبر حسابات في «تويتر» لإتاحة خدمات إلكترونية تتمثل في حجوزات لأداء العمرة وأخرى لزيارة الروضة الشريفة، وقد أثارت هذه الحسابات حنق البعض حيث يستولون بشكل جائر على حجوزات آخرين من خلال تطبيق اعتمرنا.

ورصدت «دوت الخليج» تفاعل البعض مع هذه الحسابات وطلب الحجز منهم، بينما رفض عدد من رواد «تويتر» تلك العروض وطلبوا التدخل المباشر من وزارة الحج والعمرة، ليتم التعامل مع هذه الظاهرة التي تتسبب في تعطّل الكثيرين ممن يرغبون في اداء العمرة بسبب عدم قدرتهم على إيجاد مواعيد عبر التطبيق.

آلية الحجز

«دوت الخليج» تواصلت مع أحد الحسابات لحجز عمرة، والذي قال إن الحجز لـ4 أشخاص يكلف 100 ريال، وأبدى استعداده لعمل حجوزات فورية عقب تلقيه المبلغ، في المقابل هناك حسابات أخرى تشرح آلية الحجز طلبًا للمثوبة دون دفع رسوم مالية أو معلومات شخصية، ولاقت هذه الحسابات تفاعلًا من قِبل رواد تويتر حيث اشتكى الكثير من عدم فهمهم لآلية الحجز وآخرون اشتكوا من صعوبة الخطوات، حيث إن الإقبال كبير هذه الفترة نظرًا للرغبة الكبيرة في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم خلال الشهر الفضيل.

الرقم السري

وحول الموقف القانوني لهذه الحسابات ومن يرسل إليهم معلوماته -كونها تستلزم أرقام سرية خاصة - أوضح المحامي عاصم الملا بالنسبة لـ «أبشر» فيجب أن يتم الدخول عليه من قبل الشخص - نفسه والمرافقين معه- وتطبيق توكلنا أو اعتمرنا مرتبطان بأبشر بالتالي تقع عقوبة انتحال الشخصية على من يقوم باستلام الرقم السري والحجز لشخص آخر دون تواجده، أيضًا يقع السمسار تحت طائلة التزوير لأنه قام بإثبات وقائع على أنها صحيحة وهي ليست كذلك.

وتابع الملا: كما تقع على السمسار عقوبة المتاجرة بالحج والعمرة وهي من الأمور التي صدرت فيها أوامر سامية بعدم اتخاذ الحج أو العمرة سمسرة أو امتهانها كتجارة، مثلها مثل سندات الهدي والأضاحي، وتعتبر محرمة ولا تجوز لأنه فيها أكل أموال بالباطل.

تفريط في البيانات

وعن طالبي الخدمة من السماسرة، أوضح الملا أن الأشخاص الذين لديهم المعرفة والعلم ويقومون بإعطاء أرقامهم السرية -عبر إرسالها- لأشخاص آخرين للقيام بالحجوزات لهم يقعون تحت طائلة العقوبة حيث أنهم فرّطوا في سرّية الرقم وهو مؤتمن وموقع تعهد لوزارة الداخلية بعدم إفشاء كلمة السر وأيضًا بعدم إعطائها شخص آخر حتى بين الزوج وزوجته ولا حتى في الوكالات ولا يتم التوكيل فيها، لأنها معلوماته الخاصة أمام الدولة، ويترتب عليها أمور عديدة مثل فتح الحسابات البنكية الآن عن طريق أبشر فإن قام أحد بإفشاء كلمة المرور لأي شخص فإنه يستطيع أن يفتح بها حسابات بنكية أخرى ويستخدمها في أمور قد تكون جنائية مثل غسل الأموال ونحوه.

الفئات المُستثناة

أشار الملا إلى أنه حال تعذّر على الشخص القيام بالحجز لنفسه وليس لديه المعرفة والخبرة في استخدام التطبيق فهؤلاء لايقعون تحت طائلة العقوبات بشرط تواجده أو تواجدها أمام المسؤول عن الحجز مثل مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بالحجوزات مقابل رسوم معينة، تابع الملا كذلك الشرط الآخر هو عدم إعطاء مسؤول الحجز الرقم السري والقيام بإدخاله بنفسه في النظام. كما أوضح الملا أنه بالنسبة لفئة المعاقين والصم والبكم وفئة الاحتياجات الخاصة بشكل عام، فالذي يقوم باستخدام أبشر الخاص بهم هو الناظر أو الولي.

تحذير رسمي

وحذرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في تويتر من مشاركة المعلومات الشخصية مع الأفراد والجهات الوهمية بحجة إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات وأنه يمكن للشخص بنفسه إصدار التصاريح بكل سهولة من خلال تطبيق اعتمرنا أو توكلنا.

جرائم تطال السماسرة

انتحال الشخصية

التزوير

المتاجرة بالحج والعمرة

أكل أموال بالباطل

مسؤوليتان على طالب الخدمة

التفريط في سرية المعلومات

مخالفة تعهده لوزارة الداخلية بعدم الإفشاء