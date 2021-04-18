استمرار الحصص لمعالجة الفاقد بمدارس الأحساء

أكد مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى، استمرار تنفيذ الحصص الإثرائية لمعالجة الفاقد التعليمي للمواد الدراسية، للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية طوال فترة أيام الاختبارات النهائية الحالية، واستمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات للفصل الدراسي الثاني، مبيناً أن مدة الاختبار للمواد التحريرية للمرحلة الابتدائية 5 أيام، والمرحلة المتوسطة لا تقل عن 6 أيام، ولا تقل عن 7 أيام للمرحلة الثانوية وفقًا لعدد المواد.

وأبان العيسى، إلى أنه يبدأ الأحد 101 ألف و367 طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأحساء، اختباراتهم النهائية «عن بُعد»، فيما يواصل 119 ألفا و9 طلاب وطالبات في المرحلة الابتدائية أداء اختباراتهم عن بُعد، والتي بدأوها الثلاثاء الماضي، وسط اهتمام وتهيئة كافة الظروف الفنية والبشرية، عبر تفعيل دور المعلمين والمعلمات والمرشدين وقادة المدارس، لضمان نجاح سير الاختبارات، وكذلك تفعيل دور الإشراف الالكتروني، لمتابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم للطلاب والطالبات. وبدورها أوضحت مديرة الإعلام والاتصال في تعليم الأحساء فاطمة الراجح، أن عدد المدارس الحكومية والأهلية والدولية وتعليم الكبار، في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات في الأحساء 435 مدرسة، منها 244 مدرسة للمرحلة المتوسطة «بنين وبنات»، يدرس بها 53951 طالباً وطالبة، و191 مدرسة للمرحلة الثانوية للبنين والبنات، يدرس بها 47416 طالباً وطالبة، مؤكدة أن استمرار الدراسة «عن بُعد» حظي بمتابعات وزيارات مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم، كما كان للمشرفين التربويين زيارات يومية للفصول الافتراضية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومعالجة أي ملاحظة فنية قد تعترض سير العملية التعليمية.