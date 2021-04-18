أمير نجران يدعو لدعم إحسان

دعا أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أهالي المنطقة إلى التفاعل مع الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان. وقال في تصريح صحفي أمس: باسم أهالي نجران وباسمي أرفع عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على كريم الأوامر وتوجيهات وسخاء الرعاية والعناية لنشر الخير والعمل على ترسيخ مجتمع حيوي متين البنيان يستند على قيم الإسلام والانتماء للوطن والعزاز بالثقافة الإسلامية بلوغا إلى أهداف رؤية المملكة 2030، وأضاف قائلا: نشهد انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان يتجلى أمامنا شاهد من شواهد التلاحم في وطننا وسمة يتميز بها المجتمع السعودي، وهنا في منطقة نجران كلنا ثقة في تفاعل الأهالي في هذه الحملة المباركة.



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