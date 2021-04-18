30 مليونا غرامة اقتناء الحيوانات المفترسة

وبحسب تصريحات لمسؤولي المركز فقد سبق وصدر أمر سام بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري، ولم يسبق أن تم إصدار تراخيص استيراد في هذا الشأن ما يعني أن كافة الحيوانات المفترسة التي لا توجد في الأصل في البيئات الطبيعية للمملكة تم استيرادها أو إكثارها بشكل غير نظامي، وحتى هذه اللحظة لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة نظرا لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.
لا تراخيص
وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن تربية واقتناء المفترسات بشكل عام أمر مخالف لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وأن تربيتها داخل المنازل والنطاق العمراني يعتبر أمرا ذا درجة عالية من الخطورة من الناحية الأمنية، كما أن استيراد المفترسات للأغراض الشخصية أو التجارية ممنوع بموجب أمر سام كريم.
ودعا المركز كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز لتسليم ما لديهم من مفترسات لمعالجة أوضاعها بأفضل طريقة ممكنة، لكي لا يدخلوا ضمن طائلة المحاسبة القانونية بعد نفاد فترة تصحيح الأوضاع الخاصة بنظام البيئة، كما يحث المركز كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة تقديم البلاغات اللازمة في حال توفر أي معلومات لديهم عن تربية مفترسات داخل النطاق العمراني.
حادثة السلي
وكان مواطن لقي مصرعه إثر تعرضه لهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في منزله، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغا بالحادثة وباشرت الموقع بحي السلي شرق العاصمة الرياض، كما أن الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف، حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد، مشيرة إلى أنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.
وشهدت الحادثة تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل وتصدر وسم يحمل اسم #أسد_يقتل_شاب، أبرز المواضيع التي أثارت تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ مساء الخميس الماضي.
غرامات لصيد الكائنات الفطرية
10.000 ريال الصيد دون ترخيص
5000 ريال الصيد في أماكن محظورة
10000 ريال عدم حيازة ترخيص الصيد
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