20 ألف وجبة إفطار صائم بنجران

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن آلية عمل المشروع تجهيز الوجبات الجافة والساخنة، وتحديد وفرز نقاط التوزيع، وتقسيم الفرق التطوعية على المواقع ثم البدء في توزيع الوجبات على الصائمين من خلال إيصالها إلى منازلهم مع التقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
وأضاف عطيف أن مشروع إفطار صائم مستمر طيلة شهر رمضان المبارك بـ20 ألف وجبة، قيمة الوجبة الواحدة 15 ريالا بإجمالي 300 ألف ريال، ويهدف المشروع إلى تكافل المجتمع وربطه غنيا وفقيرا ببعضه وفتح باب التطوع للمجتمع للمساهمة في مشروع إفطار صائم.
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