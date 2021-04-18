أمطار على 5 مناطق وجبال عسير تكتسي البياض

هطلت، السبت، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق (حائل، القصيم، الرياض). وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني (الجوف، تبوك ) تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

سيول بشوارع العقيق

اجتاحت السيول شوارع محافظة العقيق بمنطقة الباحة، وتسببت في عرقلة الحركة المروية، فيما اجتاح سيل وادي الشعبة ووادي وقادا، الطريق الرئيس الرابط بين عدد من الأحياء منها وقادا وخدعة والشعبة، واستنفرت عدد من الجهات الخدمية والأمنية حالات الاحتجازات وتجمعات المياه، فيما قامت البلدية بعدة فرق من قسم الخدمات لسحب المياه المتجمعة في عدد من الشوارع المحورية والفرعية، مع إزالة مخلفات السيول.

أودية وشعاب

وشهد عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة صاحبتها زخات كثيفة من البرد،

واستمر هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط واحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على أثرها الأودية والشعاب.