السعودية اليوم / تسجيل 535 وفاة و4157 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك



مكسيكو سيتي 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 4157 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.304.096 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 212.228 حالة وفاة .

// انتهى //

01:49ت م

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مكسيكو سيتي 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، 4157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و535 وفاة .وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.304.096 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 212.228 حالة وفاة .// انتهى //01:49ت م0014

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