‏ع / السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يُدشن مشروع "العينيّة وسوق سويقة"



المدينة المنورة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة وقف المنورة أمس، مشروع "العينية وسوق سويقة"، الذي يأتي ضمن مشروعات ومبادرات "نماء المنورة" وشريكها الإستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية.

وأشاد سموه عقب تدشين المشروع الذي يدمج الحداثة والعراقة التاريخية، بالأعمال والمشروعات النوعية التي تضطلع بها "نماء المنورة" دعماً لريادة الأعمال، وانعكاس جهودها على قطاع الأعمال بالمنطقة بشكل عام.

وتجول سمو الأمير فيصل بن سلمان في المشروع, مطلعاً على مرافقه وخدماته التي يُقدمها لرواد الأعمال اليدوية والحرفية المتنوعة، الذي يأتي لدعم سيدات المدينة المنورة من خلال التدريب والاحتضان والإنتاج والتسويق بتدريب ثلاثة آلاف سيدة وتمكين 900 خلال ثلاث سنوات.

ووقف سموه على معامل وورش التدريب التي تضم عدة مجالات في الحرف اليدوية ومنتجات ُصُنعت بأيدي سيدات المدينة المنورة، بالإضافة إلى حاضنة العينية التي توفر أجهزة ومعدات خاصة بالإنتاج والتصنيع، ومنافذ بيع سوق سويقة الذي جاء بإطار حديث وبمكونات حقيقية تُحاكي تاريخ العمارة والأسواق التاريخية في المدينة المنورة.

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