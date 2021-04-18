السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا



لندن 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 2206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,385,938 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,260.

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لندن 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 2206 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,385,938 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,260.// انتهى //00:25ت م0006

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