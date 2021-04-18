السعودية اليوم / تونس تسجيل 2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 ابريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 2199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 283 ألفًا و 976 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و 717.

// انتهى //

23:59ت م

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تونس 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 ابريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 2199 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 78 وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 283 ألفًا و 976 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 9 آلاف و 717.// انتهى //23:59ت م0149

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