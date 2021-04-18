السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بأفريقيا



أديس أبابا 05 رمضان 1442هـ الموافق 17 ابريل 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة بلغ 117 ألفًا و 378 حالة وفاة.

// انتهى //

23:13ت م

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أديس أبابا 05 رمضان 1442هـ الموافق 17 ابريل 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) في القارة الأفريقية بلغ 4 ملايين و 408 آلاف و 245 إصابة.وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة بلغ 117 ألفًا و 378 حالة وفاة.// انتهى //23:13ت م0142

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