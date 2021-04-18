السعودية اليوم / أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة



المدينة المنورة 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

تشهد المدينة المنورة لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار متفرقة، تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية.

ولطّفت الحالة المطرية على طيبة الطيبة الأجواء الحارة على الصائمين خلال الشهر الفضيل، وسط استنفار كامل من الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الأمطار.

ورسمت البروق المُصاحبة للحالة لوحة جمالية بديعة من صُنع الباري سبحانه وتعالى في أفق المسجد النبوي، ووثقت عدسة "واس" العديد من مشاهد الحالة المطرية في ساحات المسجد النبوي، نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

23:05ت م

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